Литва ограничивает права мигрантов

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду подписал поправки в законодательство, которые ограничивают права нелегальных мигрантов, сообщает Интерфакс.

"Принятый сеймом в срочном порядке закон - "дырявый" в смысле прав человека. Однако сейчас опаснее было бы иметь "дырявую" политику в отношении нелегальной миграции. Сейчас лучше иметь такой закон, чем не иметь никакого регулирования, предусматривающего средства для обуздания экстремальной ситуации на границе Литвы с Беларусью. Это направило бы совершенно неприемлемый сигнал странам происхождения миграции", - заявил президент.

Отмечается, что поправки навсегда лишают просителей убежища права обжаловать решения суда первой инстанции в апелляционном порядке, хотя Конституция не позволяет закреплять никакое правовое регулирование, которое отрицает возможность пересмотра решений суда первой инстанции и исправления вероятных ошибок суда.

Поправками к Закону о правовом положении иностранцев сокращены сроки рассмотрения просьб о предоставлении убежища, ограничены некоторые права нелегальных мигрантов в связи с объявлением в стране экстремальной ситуации из-за их наплыва.

Со своей стороны, правозащитные организации считают, что поправки, по сути, узаконят нарушения прав человека.