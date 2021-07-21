Удивительные продукты питания, которые отсрочат поседение волос

Седые волосы – это часть старения, от которой страдают многие люди – даже с раннего возраста. Хотя вы мало что можете сделать с волосами, которые уже стали седыми (кроме их окрашивания), есть несколько способов предотвратить поседение, сообщает WomanEL.

Недостаток питательных веществ – это одна из причин, по которой может произойти преждевременное поседение волос. Другие причины – сильный стресс и курение. Вы должны быть уверены, что получаете достаточно кальция, меди, железа, белка, витаминов B и D, а также цинка.

Что есть, чтобы предотвратить поседение

Цитрусовые, такие как мандарин, могут обеспечить повышение уровня витамина С, необходимого для выработки коллагена. Цитрусовые также могут быть хорошим источником фолиевой кислоты, которая также играет роль в окрашивании волос.



Другие способы предотвратить преждевременную седину

Ферментированные продукты, такие как кимчи, полезны для здоровья кишечника, а здоровый кишечник также означает здоровые волосы.

В кишечнике вырабатывается витамин B7 или биотин, который сохраняет ваши волосы сильными и здоровыми. Яйца также являются хорошим источником витамина B12. И одно исследование даже показало, что дефицит B12 приводит к преждевременному поседению.

Важно отметить, что седые волосы в значительной степени зависят от генетики. Поэтому, если члены вашей семьи имели дело с преждевременной сединой, скорее всего, у вас она тоже будет. Возможно, не удастся быстро решить проблему с помощью пищи, добавок или травяных средств, поэтому краска может быть лучшим вариантом.