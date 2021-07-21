В Китае наводнения унесли жизни более 20 человек

Не менее 25 человек погибли в результате наводнений в китайской провинции Хэнань, еще семь числятся пропавшими без вести, сообщает Интерфакс.

Больше всего от наводнений пострадал административный центр Чжэнчжоу. С городом нарушено железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение, затоплен метрополитен, автодороги, дома, 15 улиц Чжэнчжоу объявлены опасными для передвижения, эвакуированы более 100 тыс. жителей.

Ливневые потоки превратили улицы в грязевые реки с быстрым течением, которые смывают машины и поднимаются в дома. Нарушена жизнь жителей и других районов провинции.

Тревогу у властей вызывает состояние дамб на водохранилищах вокруг и в городах провинции. Во вторник вечером военные подорвали дамбу в городе Лоян, чтобы спустить паводковые воды, представляющие угрозы для самой густонаселенной провинции страны.

В спасательных операциях участвуют более шести тысяч военных и спасателей. По сообщениям СМИ, накануне спасателям в Чжэнчжоу удалось эвакуировать более 150 детей и воспитателей из заблокированного нарастающими потоками воды детского сада.

Метеорологическая станция Хэнани в ночь на среду продолжила предупреждать о ливнях 21 июля. По оценкам метеорологов, дождь может утихнуть только в четверг.