В Польше "Дельта" составляет почти половину заражений коронавирусом

Главный санитарный инспектор Кшиштоф Сачка заявил, что в Польше штамм "Дельта" может составлять уже около половины всех случаев заражения коронавирусом, сообщает Европейская правда.

"По нашим оценкам, эта мутация составляет 45-46% всех заражений в Польше" , - рассказал он.

Сачка отметил, что длительное время эпидемическая ситуация была стабильной, но в последние дни количество заражений растет, вероятно, именно в связи с распространением "Дельты".

Индекс воспроизведения вируса, который показывает, сколько людей в среднем заражает один больной, превысил 1.

При этом, по его словам, почти 60% больных, у которых подтвердили "Дельту" - молодежь в возрасте до 40 лет, тогда как из группы 60+, где доля вакцинированных больше всего, заражений только 14%.