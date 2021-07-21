Aston Martin анонсировал обновления 2022 модельного года

Британская компания Aston Martin провела плановое обновление модельной гаммы. Автомобили бренда получили новые варианты отделки, расширенный выбор колесных дисков с новым дизайном, а модель Aston Martin DB11 – более мощный мотор, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ производителя. Как купе DB11, так и кабриолет DB11 Volante получили в свое распоряжение модернизированный 4-литровый V8.

Aston Martin DBS Volante Superleggera теперь будет именоваться просто DBS Volante. Источник: Aston Martin

Aston Martin DBS Volante. Источник: Aston Martin

Мощность силового агрегата увеличена на 25 л.с. и теперь достигает 535 сил. В результате автомобиль способен развивать максимальную скорость 309 км/ч (+9 км/ч). На разгон до "сотни" купе тратит 4 секунды, а кабриолету понадобится на аналогичный спринт на 0,1 с больше. В списке опций появились новые передние кресла Sports Plus с улучшенной боковой поддержкой.

В списке опций появились новые передние кресла Sports Plus с улучшенной боковой поддержкой. Источник: Aston Martin

Произошли изменения и в номенклатуре моделей. В частности, флагманский 725-сильный Aston Martin DBS Superleggera теперь будет именоваться просто DBS, а DB11 AMR отныне имеет обозначение DB11 V12.

DBX отныне может оснащаться 23-дюймовыми дисками, новыми сиденьями Sports Plus и беспроводной зарядкой. Источник: Aston Martin

Кроме того, для моделей Vantage и DBS подготовили новые 21-дюймовые легкосплавные диски, а первый в истории марки внедорожник DBX отныне может оснащаться 23-дюймовыми дисками, новыми сиденьями Sports Plus и беспроводной зарядкой. Для дополнительного удобства индукционная система зарядки интегрирована в информационно-развлекательную систему, что позволяет видеть состояние заряда устройства на дисплее мультимедиа.