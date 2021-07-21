Расходы госбюджета за полугодие были меньше плана

Расходы госбюджета за полугодие были меньше плана

Несмотря на перевыполнение плана доходов за первое полугодие 2021 года, расходы общего фонда государственного бюджета были меньше плана на 44,3 млрд грн (7,3%). Не выполнен план расходов по программам Минздрава Минобороны, Минсоцполитики, Минагрополитики, сообщает РБК-Украина.

По данным пресс-службы Счетной палаты, на 10% - 8,4 млрд грн не выполнен план расходов Минздрава. Из них 3,4 млрд грн - на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения и 1,4 млрд грн - на проведение вакцинации.

Меньше плана расходы Министерства обороны - на 4,3 млрд грн (7,9%). Из них 1,9 млрд грн - на обеспечение деятельности ВСУ, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны и 1,8 млрд грн - на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.

Не выполнен план расходов Минсоцполитики - на 3,3 млрд грн (1,9%), из которых 1,6 млрд грн - на выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения и Минагрополитики − на 1,1 млрд грн (51%), из них почти 816 млн грн - на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей.

По данным Счетной палаты, наблюдается положительная тенденция с выполнением плана доходов за первое полугодие. За это время он перевыполнен почти на 5% − 23,7 млрд грн.

В то же время не выполняется план государственных заимствований - за первое полугодие до общего фонда государственного бюджета получено на 78,7 млрд грн меньше плана - 260 млрд грн. Государственных внешних заимствований – на 63% меньше плана, тогда как от размещения облигаций внутренних государственных займов поступили все 100% плана - 213 млрд грн

По данным Счетной палаты, от приватизации государственного имущества поступило 1 млрд грн, что меньше плана на 8,4 млрд грн (89%).

Автор: Александр Белоус

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