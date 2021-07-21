На Житомирщине два человека попали под поезд

В Коростене под поезд попали незрячий священник и сопровождавшая его слабослышащая женщина. Их госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщает Корреспондент.

Сейчас пострадавший мужчина находится в реанимационном отделении, женщина - в хирургии. Она не помнит, как именно произошло столкновение.

Как пояснили свидетели инцидента, священник местной церкви в сопровождении женщины пропустили товарный поезд, который шел первым, однако несмотря на работающую сигнализацию не обратили внимание, что за ним двигался еще один поезд. Они попали под колеса. Сотрудница железной дороги пыталась предупредить пешеходов об опасности, но они не заметили.

При этом 73-летний священник передвигается только с помощью женщины-поводыря, которой 79 лет и она имеет большие проблемы со слухом.

На железной дороге подчеркнули, что и шлагбаумы, и сигнализация на переезде работают исправно, но за последние три дня на этой станции с интенсивным движением - уже вторая авария.