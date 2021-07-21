В Украине хотят сократить число чиновников

Кабинет министров Украины во время заседания, в среду, 21 июля, согласовал Стратегию реформирования государственного управления до 2025 года. В частности, в документе прописано, как должны меняться органы госвласти. Соглашение предусматривает сокращение количества чиновников и рост зарплат, сообщает Страна.ua.

В документе говорится, что приоритетом является развитие сферы административных услуг, для этого планируется развивать сеть ЦНАПов и увеличивать список услуг, которые они будут предоставлять. Одно из направлений - цифровизация.

Если сейчас предоставляется 120 цифровых услуг, то в 2022 году их будет 130, а к 2025 году - 350. В том числе, пенсионных административных услуг будет предоставляться 50% вместо нынешних 3%, а социальных - 90% вместо 50%.

При этом, админуслуги, которые сейчас обходятся гражданам бесплатно, могут стать платными. В стратегии указано, что правительству будет подана методика расчета стоимости административных услуг и платы за них.

Отдельный пункт стратегии - это госслужащие. В документе сказано, что будет повышаться их социальная защита и материальное обеспечение. Что касается зарплат, в стратегии говорится, что они станут более прозрачными и предсказуемыми (снизится вариативная часть, которая зависит от решения руководства, скажем, премии).

При этом госчиновников будут сокращать. В стратегии указано, что "затраты на проведение реформы могут покрываться путем оптимизации численности работников органов исполнительной власти и ликвидации вакантных должностей".