Кабмин поддержит использование водородного транспорта в Украине

В Министерстве инфраструктуры разработали проект приказа, который позволит ввести импорт водородных автомобилей и стимулировать их производство в Украине — это может быть толчком для развития водородных технологий, сообщает Деловая столица.

Проект приказа также предполагает отсрочку до 2025 года некоторых требований соответствия конструкции колесных транспортных средств касательно ремней безопасности, устройств освещения и световой сигнализации, зеркал заднего вида и т.п. Это связано с переносом внедрения стандартов Евро-6 Верховной Радой.

Как пояснили в ведомстве, отсрочка требований введена для поддержки национальных производителей, импортеров, дилеров и потребителей от подорожания производства и конечной стоимости автомобилей.

По водородному транспорту, в правительстве надеются, что его развитие станет толчком для развития водородных технологий.

"На сегодня в Украине отсутствуют требования к водородному транспорту. Речь идет об электрических транспортных средствах на водородных топливных элементах, работающих на сжатом водороде. Проект приказа улучшает нормативно-правовую базу отрасли, включая 134-е и 146-е Правила Европейской экономической комиссии ООН" , — комментируют в ведомстве.

В Мининфраструктуры отмечают, что водородные автомобили являются экологическими, ведь имеют нулевой уровень выбросов углерода. Увеличение количества таких транспортных средств снизит уровень негативного воздействия на окружающую среду.