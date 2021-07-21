Лукашенко сравнил литовских пограничников с фашистами

В Литве пограничники на границе с Беларусью задержали группу мигрантов из Ирака. В свою очередь, в Беларуси опубликовали видео стрельбы на границе. При этом там указали, что литовские пограничники открыли огонь по нелегальным мигрантам в ночь, когда задержали иракских граждан, сообщает Страна.ua.

В управлении государственной пограничной безопасности МВД Литвы заявили, что, во вторник, 20 июля, были задержаны на границе 70 мигрантов, 62 из которых представились гражданами Ирака или имели документы из этой страны.

"По предварительным данным, в течение дня, то есть всего вторника, пограничники задержали 70 мигрантов из Беларуси, которые незаконно пересекли границу. Только в июле количество таких задержанных иностранцев превысило полторы тысячи и к полуночи со вторника на среду составило 1567. Всего в этом году на границе с Беларусью было задержано 2228 нелегальных мигрантов" , - говорится в сообщении.

В МВД Литвы добавили, что все мигранты находятся в пунктах временного содержания. Заявления лиц, ищущих убежища, будут рассмотрены в установленном порядке.

В свою очередь, Telegram-канале БелТА в среду, 21 июля, опубликовал видео, на котором, по их версии, литовские пограничники стреляли по нелегальным мигрантам из стран Ближнего Востока.

На кадрах видно, как неизвестные выбегают из леса, при этом слышны звуки стрельбы. В сообщении под видеозаписью указано, что эти кадры сняты в ночь на 19 июля.

"На видео слышна стрельба. Видно, как люди перебегают контрольно-следовую полосу в сторону Беларуси" , - говорится в сообщении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал этот инцидент и раскритиковал действия литовских пограничников.