Тариф на электроэнергию вырастет, скоро будет решение

В ближайшее время тарифы на электроэнергию для населения повысятся. Решение Кабинета министров может быть уже совсем скоро, сообщает РБК-Украина.

По словам главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерия Тарасюка, комиссия не может приветствовать другие сценарии, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям.

"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного" , - отметил Тарасюк.

Напомним, Кабинет министров Украины сохранил цену электроэнергии для населения до 1 августа на уровне 1,68 гривен, продлив действие специальных обязательств.