Долгожданная прохлада: 22 июля по всей Украине прогнозируется похолодание

Из некоторых областей Украины уйдут дожди. Но, тем не менее, на большей части территории страны будет все еще очень ветрено. Также теперь снижение температуры будет наблюдаться по всей стране, и в те регионы, где до сих пор держалась жара, наконец придет прохладная погода.

В четверг, 22 июля, на западе страны будет наиболее прохладно – около 21-24°С днем и 12-16°С ночью. В центре и на севере ожидается 22-25°С днем и 14-17°С ночью. На восток, юг и в Крым придет долгожданная прохлада, хотя там и будет все равно наиболее тепло – от 24 до 28°С на юге и востоке, ночью –17-20°С.

Дожди покинут север, Киевскую, Житомирскую, а также северо-западные области страны. На остальной территории продолжаются дожди, но уже без гроз. Шквальный ветер также еще остается на большей части страны: на востоке – 18 км/час в среднем, местами шквалы до 22-25 км/час; в центре – 18-22 км/час в среднем, местами шквалы до 29 км/час; на юге – 18-25 км/час в среднем, местами шквалы до 32 км/час. А вот на западе ветер немного спадет – до 11-22 км/час. На севере обещают ветер 18-25 км/час, в Крыму – всего 4-11 км/час в среднем.



Укргидрометцентр предупреждает, что 22 июля в южных, восточных и центральных областях возможны грозы, ночью местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 22 июля ожидается температура от 17 до 24°С в течении дня, ветер 18-25 км/час и легкая облачность. Осадков не прогнозируется.