На прудах в Киеве массово погибли утки и рыба (фото)
В Киеве в Голосеевском парке на Ореховатских прудах произошел мор уток и рыбы, сообщает РБК-Украина.
Так, экологическое бедствие случилось во вторник, 20 июля.
"В парке массовый мор рыбы и уток", – написала киевлянка Татьяна Войнаровская в Facebook-сообществе "Соседи. Голосеев".
В комментариях пользователи пишут, что мор рыбы в прудах Голосеевского парка фиксируют уже не первый раз. Кроме того, местные жители пишут, что в водоем мог попасть яд.
Автор: Тетяна Самарук