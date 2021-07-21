На прудах в Киеве массово погибли утки и рыба (фото)

В Киеве в Голосеевском парке на Ореховатских прудах произошел мор уток и рыбы, сообщает РБК-Украина.

Фото: на озере Киева произошел мор рыбы (facebook.com/groups)

Так, экологическое бедствие случилось во вторник, 20 июля.

Фото: на озере Киева произошел мор рыбы (facebook.com/groups)

"В парке массовый мор рыбы и уток" , – написала киевлянка Татьяна Войнаровская в Facebook-сообществе "Соседи. Голосеев".

Фото: на озере Киева произошел мор рыбы (facebook.com/groups)

Фото: на озере Киева произошел мор рыбы (facebook.com/groups)

В комментариях пользователи пишут, что мор рыбы в прудах Голосеевского парка фиксируют уже не первый раз. Кроме того, местные жители пишут, что в водоем мог попасть яд.

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Автор: Тетяна Самарук