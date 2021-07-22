Мэр Кличко отдыхает с детьми и братом в альпийском био-отеле

Мэру Виталию Кличко на днях исполнилось 50 лет. Свой юбилей он решил отпраздновать вдалеке от Украины. "Стране" стало известно, что мэр столицы взял отпуск и уехал отдыхать, сообщает Страна.ua.

На свой день рождения он покинул Киев. Виталий в компании брата Владимира и детей находится в Альпах. Он поделился снимками с подросшими сыновьями Егором-Даниэлем и Максимом, которые уже на голову выше папы и дяди. При том, что рост братьев Кличко более 2 метров.

Выбор отеля оказался традиционным. Кличко и его гости отдыхают в био-отеле Stanglwirt, что в местечке Гоинг (Австрия). Гостиница Bio-Hotel Stanglwirt расположена в Кицбюэльских Альпах. Она небольшая и бронировать комнату нужно очень заранее хоть цена номера на двоих стартует от 312 евро за ночь.

фото: facebook.com

Китцбюэль находится всего в 80 км от Зальцбурга и относится к старейшим лыжным курортам Австрии. Здесь множество различных трасс и по сложности и по километражу. Летом можно прогуляться маршрутами для походов по живописным окрестностям. Место считается экологически чистым, а гостиница построена только из натуральных материалов. На территории есть открытый бассейны, термальный источник, водопад и австрийская баня.