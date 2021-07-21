ICTV отреагировал на обвинения Креминя

ICTV отреагировал на заявление языкового омбудсмена Тараса Креминя относительно нарушений телеканалом нормы закона об обязательном дубляже на украинский язык﻿. Об этом говорится в заявлении телеканала, сообщает Деловая столица.

"Что касается обнародованной языковым омбудсменом и СМИ информации о телеканала ICTV, просим обратить внимание, что программа "На троих" (скетч-шоу), выходит в эфир более шести лет, не является сериалом, что очевидно для всех, кто хоть раз ее смотрел: она состоит из отдельных юмористических эпизодов, которые за годы трансляции программы составляются для отдельных выпусков из разных выпусков предыдущих лет, причем редакторы самостоятельно в каждом случае выбирают набор эпизодов, учитывая время года, время выхода программы в эфир, какие-то популярные тенденции или темы обсуждения зрителей. А закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", как известно, не ставит требований к трансляции программ только на украинском, за исключением информационных, регулируя квотами только количество государственного языка в эфире всего в регулируемых промежутках времени суток" , — заявили на телеканале.

"К сожалению, мы тоже расстроились из-за нашего техническего сбоя, который произошел 16 июля в 4:00 утра, приведшего к трансляции незапланированного без перевода эпизода сериала "Тайные двери". После этого досадного случая наша техническая служба провела мероприятия, которые сделают невозможным подобные случаи в будущем" , — добавили в СМИ.

Там отметили, что сейчас в эфире ICTV нет ни одного сериала без перевода на украинском. Также телеканал просит языкового омбудсмена Тараса Креминя извиниться за распространение непроверенной информации о нарушениях.