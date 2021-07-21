В "Слуге народа" заявили о желании сменить трех министров

Депутатский корпус Верховной Рады имеет ряд претензий и вопросов к работе министра обороны Андрея Тарана, министра юстиции Дениса Малюськи и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, сообщает Страна.ua.

"Однозначно, в сентябре будут кадровые изменения (в правительстве – Ред.)… Есть претензии у депутатского корпуса и есть разговоры о том, что нужно эти министерства усилить другими министрами. Есть разговоры по поводу Министерства обороны, Министерства юстиции. Есть вопросы по Министерству культуры: знаю, что коллеги зарегистрировали проект постановления об увольнении (министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко – Ред.), там на самом деле неоднозначная ситуация" , – заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Кроме того, он также обратил внимание на отсутствие коммуникации главы минюста с парламентом.

"По Министерству юстиции претензии, мне кажется, есть у коллег, потому что самая большая ошибка – это отсутствие коммуникации с парламентом, поскольку мы только через Фейсбук можем следить, как министр юстиции то на траве лежит, то на столе и так далее… Есть сейчас претензии к результатам работы (министра юстиции Дениса Малюськи – Ред.), потому что хозяйство Минюста очень большое и это не только тюрьмы и камеры предварительного заключения, в которых проходит ремонт, а это намного больше, и нужно, чтобы там происходили системные изменения" , – уточнил парламентарий.

Также Качера подтвердил, что в кулуарах парламента обсуждается информация касательно генерального прокурора Ирины Венедиктовой.