Новый прорыв: в Киеве из-под земли бьет фонтан

В Деснянском районе Киева в районе улицы Мыколайчука и проспекта Соборности произошел прорыв подземных коммунальных коммуникаций, в результате чего из-под земли начал бить огромный фонтан, сообщает Деловая столица.

"Коммунальщики изобрели новый способ полива деревьев на пр. Соборности" , — иронизируют авторы канала "Киев Оперативный".

"В Киеве на Мыколайчука торжественно открыт красивейший новый фонтан, заодно поливает клумбы и деревья. Испытания сетей проходят по плану" , — пишет "Киев без цензуры".

В Киевской горгосадминистрации пока никак не комментируют аварию. Ремонтных бригад на момент съемки видео также не было на месте ЧП.