Джошуа высказался о бое с Усиком

Британский боксер Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) признался, что ему все равно в боях против кого завоевывать и отстаивать пояса. Накануне поединка против Александра Усика (18-0, 13 КО) уроженец Уотфорда отметил, что дерется за наследие, сообщает Обозреватель.

Об этом он заявил в комментарии Sky Sports﻿. Джошуа подчеркнул, что смотрит на свою карьеру глобально и намерен оставить след в боксе.

"Самый важный бой для меня – следующий, но у вас должно быть понимание того, к чему вы хотите добраться. Я должен оставаться последовательным и быть готовым. Я должен идти в ногу со временем и быть готовым к каждому бою, но у меня есть долгосрочный план. Речь идет о поясах, а не о человеке. Мне все равно, кто соперник. Я хочу драться за наследие" , – сказал британский чемпион.

Напомним, бой Усик – Джошуа был объявлен накануне. Поединок пройдет 25 сентября на арене лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм".

Ставки на бой Усик – Джошуа.

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком. Это решение вызвало гнев у промоутера британского боксера Эдди Хирна, который пожаловался на то, что его клиента постоянно заставляют отстаивать титулы.