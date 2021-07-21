В Кривом Роге мужчина угрожал детям оружием

В городе Кривом Роге мужчина угрожал детям предметом, похожим на оружие, сообщает РБК-Украина.

Событие произошло вчера, 20 июля. Две маленькие девочки вызвали полицию на улицу Кропивницкого.

Как объяснили дети, когда они играли на площадке к ним подошел неизвестный мужчина, достал пистолет, начал им размахивать и кричать, что будет из него стрелять. Затем неизвестный пошел к соседнему дому.

В нем правоохранители обнаружили похожего по описанию мужчину. Однако, когда полицейские сообщили ему о поверхностном поведении - то мужчина пытался убежать. Также он во время задержания пытался достать оружие, но у него не получилось.﻿

Кроме того, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства. А детей целых и невредимых отправили домой.

Автор: Тетяна Самарук