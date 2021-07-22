Усик - Джошуа: букмекеры назвали фаворита боя

25 сентября в Лондоне пройдет бой за четыре пояса чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа, сообщает УНИАН.

Букмекеры считают фаворитом этого боя действующего чемпиона мира.

На победу Джошуа выставлен коэффициент 1,36, тогда как на Усика - 3,00. Ничья наименее реалистичный вариант - коэффициент 19,00.

Что касается того, как именно завершится бой, то досрочная победа Джошуа оценивается коэффициентом 1,83, тогда как на нокаут от Усика можно поставить с коэффициентом 7,50.

А вот шансы боксеров выиграть по очкам почти равны: 4,50 - на Джошуа и 5,00 - на Усика.

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