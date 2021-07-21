Меркель обсудила с Путиным Минские соглашения и "Северный поток 2"

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в среду обсудила вопрос реализации Минских соглашений, "Северный поток 2" и транзит газа через Украину, сообщает Интерфакс-Украина.

"В телефонном разговоре речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ.

"Такие проблемы с энергией, как транзит газа через Украину и "Северный поток 2", также обсуждались в ходе разговора", - отмечается в нем.

Помимо того, по информации немецкой стороны, лидеры обсудили и ряд двусторонних вопросов.