Украинцы установили рекорд по суточной покупке криптовалюты

В первом полугодии 2021-го украинцы установили рекорд по покупке криптовалют, по большей части спрос пришелся на USDT – стейблкоин, "привязанный" к курсу доллара 1:1, сообщает UBR.

На пике суточный объем виртуальных валют, приобретаемых отечественными предпринимателями, достиг отметки $500 млн. Об этом заявил Дмитрий Будорин, генеральный директор компании Hacken, занимающейся кибербезопасностью.

По его словам, средний спрос на криптовалюты среди украинцев составляет около $80 млн в день. Он назвал этот процесс "миграцией" наличного американского доллара в криптовалюту.

"Крипта" – это тот же доллар, только немножечко удобней… Потому что вы не возите эти громадные чемоданы с деньгами. Вы можете в два клика отправить пару миллионов долларов – это будет стоить копейки" , – объяснил он.

Эксперт добавил, что стейблкоин USDT широко используется для международной торговли, например, с Китаем, в частности, для закупки товаров в этой стране.

Удобство такого инструмента, как USDT, способствует тому, что расчеты с другими странами по международной торговле "потихонечку переходят в "крипту", рассказал Дмитрий Будорин.