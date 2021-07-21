Украинцы установили рекорд по суточной покупке криптовалюты
В первом полугодии 2021-го украинцы установили рекорд по покупке криптовалют, по большей части спрос пришелся на USDT – стейблкоин, "привязанный" к курсу доллара 1:1, сообщает UBR.
На пике суточный объем виртуальных валют, приобретаемых отечественными предпринимателями, достиг отметки $500 млн. Об этом заявил Дмитрий Будорин, генеральный директор компании Hacken, занимающейся кибербезопасностью.
По его словам, средний спрос на криптовалюты среди украинцев составляет около $80 млн в день. Он назвал этот процесс "миграцией" наличного американского доллара в криптовалюту.
"Крипта" – это тот же доллар, только немножечко удобней… Потому что вы не возите эти громадные чемоданы с деньгами. Вы можете в два клика отправить пару миллионов долларов – это будет стоить копейки", – объяснил он.
Эксперт добавил, что стейблкоин USDT широко используется для международной торговли, например, с Китаем, в частности, для закупки товаров в этой стране.
Удобство такого инструмента, как USDT, способствует тому, что расчеты с другими странами по международной торговле "потихонечку переходят в "крипту", рассказал Дмитрий Будорин.
"За один день оборот перехода доллара в "крипту" составил $500 млн. Это шокирующая цифра, но средняя цифра – в районе $80 млн каждый день", – подчеркнул он.