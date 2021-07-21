Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах, сообщила пресс-служба главы государства, сообщает Интерфакс-Украина.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный им закон "О коренных народах Украины" № 1616-IX, который Верховная Рада приняла 1 июля 2021", - говорится в сообщении.

Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, оказания им механизмов и инструментов работы с украинским государством. В частности, признаются представительные органы коренных народов.