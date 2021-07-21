Аргентинцам выдадут удостоверения личности без указания пола
Жителям Аргентины будут выдавать национальное удостоверение личности без указания мужского или женского пола. Три первые экземпляра документа вручил 21 июля президент страны Альберто Фернандес, сообщает Лента.Ру.
Теперь, указывая пол в удостоверении личности, аргентинцы будут выбирать между тремя буквами: «F» (женский пол), «M» (мужской пол) и «Х» (небинарный или неопределенный). Последняя включает в себя также иные варианты, с помощью которых самоидентифицируется человек, не ощущающий себя мужчиной или женщиной.
На церемонии вручения новых документов Фернандес заявил, что Аргентина сделала шаг к тому, чтобы однажды не спрашивать своих граждан об их поле. По мнению лидера страны, государство должно беспокоиться о других вопросах: учатся ли и вакцинируются ли дети, платят ли налоги трудящиеся.
"Есть другие идентичности, помимо мужской или женской, и мы должны их уважать. Они всегда существовали, просто раньше это скрывалось. Замалчивая эти вопросы, мы лишаем счастья миллионы человек, лишаем их возможности быть счастливыми", — подчеркнул президент Аргентины.
Ранее стало известно, что американцам разрешат выбирать пол при оформлении паспорта. Гражданам США придется указать один из двух предложенных вариантов — мужской или женский пол.