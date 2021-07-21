МИД инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "СП-2"

Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", соответствующие ноты МИД уже направило, сообщает Украинская правда.

"Согласно статье 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по Северному потоку-2, который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.

МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", - написал глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.