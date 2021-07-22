Безос продал билеты в космос на миллионы долларов

Основатель интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос рассказал, что принадлежащая ему аэрокосмическая компания Blue Origin продала билеты на полеты в космос почти на 100 миллионов долларов, сообщает Лента.ру.

Миллиардер озвучил цифры после того, как сам совершил космический полет, передает Business Insider.

Официальная продажа билетов началась утром 20 июля в день полета Безоса. По словам бизнесмена, наблюдается «очень-очень высокий спрос» . Стоимость полета для туристов пока не называется. Для сравнения, американская компания Virgin Galactic бизнесмена Ричарда Брэнсона предлагает слетать на границу космоса за 250 тысяч долларов.

"Мы построим дорогу в космос для будущего наших детей и внуков. Мы должны сделать это, чтобы решить проблемы Земли" , — заявил Безос.

Американский предприниматель совершил полет в космос 20 июля на корабле New Shepard вместе со своим братом Марком, 82-летней летчицей Уолли Фанк и 18-летним студентом Оливером Дэменом. От момента старта до посадки прошло 10 минут 10 секунд. За это время космические туристы поднялись примерно на 105 километров от земли.

После путешествия Безос поблагодарил сотрудников и клиентов Amazon за то, что они оплатили его полет. Заявление миллиардера не понравилось работникам компании. Некоторые из них отметили, что ждут улучшения условий труда, а не космических полетов руководителя.

Одним из конкурентов Безоса считается британский миллиардер Ричард Брэнсон. 11 июля он опередил основателя Amazon, отправившись в небо на космическом корабле VSS Unity производства собственной компании Virgin Galactic. Брэнсон поднялся на высоту 86 километров, что немного не дотягивает границы космоса, установленной Международной авиационной федерацией (100 километров), чем спровоцировал критику в соцсетях со стороны Blue Origin.