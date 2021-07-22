Обнаружены окаменелости существ Юрского периода

В Великобритании археологи обнаружили окаменелости морских существ, живших 167 млн лет тому назад. Находка датируется Юрским периодом, сообщает Обозреватель.

Как пишет ВВС﻿, место раскопок говорит, что в древние времена тут было море глубиной около 20-40 метров. Движение тектонических плит показывает, что Британия была примерно там, где сейчас находится Северная Африка.

Раскопки в Британии. Источник: ВВС

Ученые нашли окаменелости десятков тысяч животных, которых прозвали "иглокожими". При этом эти существа могут выглядеть как растения, но все же они животные. Археологи рассказали, что их скелеты были сделаны из кальцита (карбоната кальция). У них не было мозга, но была нервная система. Потерянные конечности они могли заново отрастить, как хвост геккона. Перемещались в воде существа за счет течения.

Окаменелости морских существ. Источник: ВВС

"Сегодня мы живем в меняющемся мире, и если мы хотим понять, как изменение климата может повлиять не только на будущее человечества, но и на всю жизнь на поверхности Земли, то иглокожие – одна из лучших групп для изучения" , – рассказали исследователи.

Окаменелости морских "иглокожих". Источник: ВВС

Палеонтологи предположили, что останки так хорошо сохранились возможно из-за землетрясения, которое вызвало оползень и накрыло землей всех этих существ.

Древнее существо с раскопок. Источник: ВВС