С банковских карт пропадают деньги: схемы обмана

В Украине мошенники научились снимать деньги у граждан без их ведома. Злоумышленники уже знают номера телефонов, карт и другие персональные данные. Чтобы вернуть средства, в банках чаще всего предлагают написать заявление в полицию. Но если преступника не найдут, шансов на компенсацию нет, сообщает Обозреватель.

Как мошенники воруют деньги без ведома жертв?

В Украине работает около 50 мошеннических схем с использованием банковских карт, это число постоянно растет. С развитием технологий и появлением новых средств защиты злоумышленники находят новые способы обчистить счет.

К примеру, уже несколько месяцев у клиентов "Привата" списывают деньги якобы в качестве оплаты "развлечений". И счет идет на десятки тысяч гривен. Вероятно, списание проходит в рамках подписок, которые клиенты не оформляли. И в случае с подписками для снятия средств не нужно каждый раз подтверждать операцию.

"Начали в течение 5 минут исчезать деньги. При том, что телефон который подключен как основной к ПриватБанку, является кнопочным. От банка не было ни звонка, ни смс о вводе пароля и подтверждении операции. Хорошо, что у меня был включен другой телефон и я быстро увидела, что происходит и смогла остаток суммы перевести на депозит" , – рассказала клиентка "Привата".

"Сразу же я перезвонила в банк и хотела сделать заявку о том, что произошло, но оператор не сильно хотела принимать заявку и направляла меня в полицию" , – рассказывает она.

Особенность этого способа обмана – жертвы не передают никому свой пароль, CVV или номер карты. Данные воруют и используют без ведома клиента. Похожая ситуация произошла и с клиенткой Монобанка, мошенники уже имели все ее персональные данные. Используя ту информацию, которой они уже владеют, девушку убедили поменять пароль от карты.

"Сказали: "С вашего счета списали деньги. Откройте приложение посмотрите, делали ли вы это списание". Открыла приложение Моно, действительно было какое-то списание, которого не делала... Дальше понеслось. Мошенники действовали очень оперативно, звонили каждые несколько минут, просили открыть приложение Моно, сказали, что нужно перевыпустить карту. Говорили, что уже заблокировали карту, что сейчас вышлют видео с людьми, кто снял деньги для опознания" , – написала жертва мошенничества на профильном форуме Минфина.

Как и в первой схеме, злоумышленники уже знали и номер карты, и персональные данные. В случае с Монобанком удалось украсть 4,8 тыс. грн личных средств еще и 100 тысяч кредитных.

"Инвестиции" в никуда: как еще выманивают деньги украинцев

Иногда украинцы сами охотно отдают свои сбережения и ведутся на рассказы об огромном заработке и "надежности" инвестиций.

"Ваш ребенок сможет сказать, что его папа – банкир", – говорится в рекламе "Украинского народного банка".

На самом деле это не банк: у него нет никаких активов, офисов, разрешений на работу и даже сотрудников. Есть всего лишь несколько ушлых мошенников, которые сделали самый простой сайт всего из двух страниц и добавили возможность перевести средства. Предварительно нужно заполнить личные данные.

Украинцам предлагают купить "Приват". Источник: Мошеннический сайт

Украинцам предлагают купить "банк". Источник: Мошеннический сайт

Всего за 10 тыс. грн украинцам обещают "продать часть акций в банке". По такому же принципу несколько месяцев работал еще один сайт (уже закрыт). На его страницах мошенники обещали продать акции ПриватБанка за десять тысяч гривен. Такой же сайт служба безопасности "Привата" обнаружила 21 июля. В обоих случаях "гарантировали" сохранность инвестиции, еще и обещали прибыль. Но каждый раз, получая деньги, преступники прекращают все контакты с жертвой.

Как защитить себя?﻿

Мошенники осваивают технологии даже быстрее, чем банки, рассказывает замглавы ЕМА Олеся Данильченко. Единственный способ, защитить себя – самостоятельно позаботиться о сохранности своих средств. Есть несколько базовых правил: