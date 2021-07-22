Водительские права: Украина и Италия подписали новое соглашение

Украина и Италия подписали новую редакцию соглашения о взаимном признании и обмен водительских удостоверений, сообщает Интерфакс-Украина.

Как пишет пресс-служба﻿ Министерства внутренних дел, соответствующее соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр устойчивой инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини.

Документом предусматривается, что граждане Украины и Италии, которые выбрали своим местом жительства территорию одного из этих государств, могут без сдачи экзаменов обменять свои удостоверения водителя.

В частности, это позволит гражданам избегать дополнительных финансовых затрат на проведение таких экзаменов.

"Процедура обмена занимает определенное время, ведь для выяснения подлинности документов проводиться специальная проверка. При выдаче нового итальянского водительского удостоверения, украинское будет изыматься. Соответственно, итальянцы будут сдавать национальный документ при получении украинского" , - сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Действие соглашения распространяется на граждан Украины, которые легально проживают в Италии, являются резидентами страны менее четырех лет и имеют действительные украинские водительские удостоверения.

Соглашение заключено сроком на 5 лет. Оно вступит в силу через 60 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления от сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур.

Отмечается, что соглашение является редакцией предыдущего, которое было заключено в 2015 году.