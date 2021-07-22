Всемирный день мозга: 7 невероятных фактов о человеческом разуме

В четверг, 22 июля, отмечается Всемирный день мозга. Этот праздник был основан Всемирной федерацией неврологии для повышения осведомленности о важности здоровья этого органа, сообщает Обозреватель.

Дата мероприятия – день основания организации (появилась в 1957 году в столице Бельгии Брюсселе). Далее несколько удивительных фактов о мозге человека.

Мозг не чувствует боли

В мозге нет болевых рецепторов, но они содержатся в его оболочках и сосудах. Поэтому во время головной боли болит не сам мозг, а ткани, которые его окружают.

На сколько процентов человек использует мозг

В среднем мы используем свой мозг на 90% или немногим больше, вопреки популярному мифу о 5-10%. Так, утверждение о том, что люди используют лишь часть мозга, является ложным: каждая часть этого органа имеет свою функцию, а современные исследования не выявили областей мозга, которые бы не использовались.

Как дефицит сна влияет на мозг

При продолжительном недосыпе температура мозга растет и когнитивные способности снижаются. Поэтому, чтобы мыслить трезво и эффективно, следует высыпаться.

60% мозга – жиры

Мозг содержит больше жиров, чем любой другой орган тела. Поэтому для сохранения его здоровья нужна диета, богатая жирами омега-3 и омега-6.

Память мозга практически не ограничена

В отличие от цифровой техники, в человеческом мозге память никогда не "заканчивается". Поэтому невозможно знать слишком много информации.

Влюбленность можно увидеть на МРТ

На снимках функциональной МРТ мозга можно заметить, что в состоянии влюбленности у человека активны зоны мозга, связанные с удовольствием. В них присутствует дофамин – нейромедиатор, отвечающий за приятные ощущения.

Мозг не устает от умственной работы

При интеллектуальной работе состав крови, которая проходит через головной мозг, не меняется – усталость и апатия в первую очередь связаны с переживаниями и эмоциями.