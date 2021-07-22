YouTube удалил ролики лидера Бразилии из-за фейков о COVID-19

YouTube удалил с канала президента Бразилии Жаира Болсонару видео за распространение дезинформации о вспышке коронавируса, сообщает УНИАН.

Решение приняли "после тщательной проверки" и без учета должности или политической идеологии Болсонару.

Бразильского главу критиковали из-за того, что он выступил против самоизоляции, рекламировал недоказанные методы лечения, сеял сомнения о вакцинах и избегал ношения защитных масок.

"Наши правила не позволяют распространять контент, что гидроксихлорохин или ивермектин эффективны при лечении или профилактике коронавируса, что есть лекарство от болезни или что маски не останавливают распространение вируса" , – говорится в заявлении платформы.

В прошлом году ролики с Болсонару удалили в Twitter и Facebook за нарушение правил пользования после громкого заявления о COVID-19, которое противоречило рекомендациям мировых экспертов в сфере системы здравоохранения.

В Facebook Болсонару регулярно высказывал свои сомнения относительно серьезности вируса, глупости ограничений и чудесах непроверенных препаратов.

В самой Бразилии тоже недовольны реакцией Болсонару на пандемию коронавируса. Граждане регулярно выходят на антиправительственные протесты, а Сенат начал расследование относительно действий властей во время COVID-эпидемии.

Болсонару критиковали за неэффективную борьбу с вирусом, а также его скептицизм в отношении самой инфекции. Он неоднократно игнорировал призывы экспертов носить маску и выступал против отдельных правил карантина.