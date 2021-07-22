Курс валют НБУ на 22 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 22 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 21 июля, повысился на 2 коп до 27.24 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 32.06 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп до 3.66 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 37.12 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 29.56 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.97 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 21 июля 2021 года.