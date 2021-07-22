Австралия нашла выход из торговой войны с Китаем из-за повышения пошлин на австралийские вина. Теперь резко вырос экспорт в Гонконг, сообщает Bloomberg, сообщает Лента.Ру.

На фоне 45-процентного падения экспорта в материковый Китай, поставки в Гонконг за 12 месяцев выросли на 111 процентов — до 136,7 миллиона долларов. Но КНР все еще остается крупнейшим рынком сбыта для Австралии.

Китай начал конфликт с Австралией в октябре 2020-го после того, как последняя призвала к международному расследованию происхождения коронавируса. В ноябре Пекин решил прекратить закупку у Австралии ряда товаров: угля, меди, пиломатериалов, ячменя, сахара, вина и лобстеров.

Позднее Китай повысил пошлины на австралийские вина, а затем фактически запретил поставки австралийского угля. Сложившейся ситуацией поспешили воспользоваться российские компании, ожидающие увеличения импорта в КНР в десятки раз в течение нескольких лет.

Австралия в свою очередь пожаловалась на Китай во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за вина. До этого Канберра жаловалась на действия Пекина против импорта ячменя.