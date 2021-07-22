Отдых на курортах Запорожской области: цены на жилье, пляжи

Запорожская область с юга омывается Азовским морем. Здесь находятся многочисленные санатории и дома отдыха, а также знаменитые курорты Бердянск и Кирилловка, сообщает Обозреватель.

Но есть еще целый ряд небольших курортных поселков, которые летом становятся магнитом для отдыхающих, которые любят чистое море и ленивый пляжный отдых.

1. Бердянск

Бердянск неспроста называют жемчужиной Азова. Это и важный порт, и курортный город, который ежегодно посещает около полумиллиона человек.

Здесь есть аквапарк, дельфинарий, храмы, музеи, 20-километровая Бердянская коса, живописная набережная, а также хорошо развитая инфраструктура.

Стоимость жилья: от 200 грн с человека (с удобствами на улице). Двухместные номера с завтраками обойдутся около 800 гривен. А за роскошный номер в отеле на первой линии, где все включено, могут попросить и от 5000 гривен за ночь.

Город Бердянск расположен в Запорожской области, на западном берегу Белосарайского залива

2. Кирилловка

Поселок Кирилловка – один из самых известных и комфортных курортов на Азовском морском побережье с развитой инфраструктурой и большим выбором жилья.

Так, здесь есть набережная с Луна-парком, аквапарк, дельфинарий, конный цирк, сафари-парк и другие развлечения для детей и взрослых.

Стоимость жилья: в центре Кирилловки самые бюджетные варианты жилья у частников обойдутся одному от 350 грн за одну ночь, на Федотовой косе и косе Пересыпь можно подобрать жилье и от 250 грн с человека за ночь. Отели и номера люкс в гостевых домах в Кирилловке в 2021 году стоят от 1200 грн с человека за ночь.

В Кирилловке огромный выбор развлечений

3. Приморск и Набережное

Эти два курорта расположены недалеко друг от друга возле Обиточной косы. И Приморск, и Набережное радуют гостей широкими песчаными владениями, целебным воздухом, живописными пейзажами и относительно невысокими ценами. В городе есть пологий пляж, поэтому вода быстро прогревается.

Стоимость жилья: самые дешевые варианты жилья можно найти от 150 грн с человека, а чтобы отдохнуть "на широкую ногу" в Приморске и Набережном, придется отдать от 1800 грн.

4. Новопетровка

Село Новопетровка находится в 12 км от Бердянска. Сюда часто приезжают туристы из города, чтобы насладиться широким песчаным пляжем и более чистой морской водой.

Здесь можно взять в аренду лодку, катамаран, также есть ряд водных развлечений для взрослых и детей. Работают кафе и рестораны. Поселок очень тихий, а цены в Новопетровке на аренду жилья значительно ниже, чем в райцентре.

Стоимость жилья: в гостевых домах и пансионатах номер класса эконом обойдется одному в 250 грн. За удобства в номере и кондиционер придется доплатить.

5. Степановка Первая

Курортный поселок Степановка Первая находится недалеко от Кирилловки. Это место рассчитано на спокойный, семейный и бюджетный отдых.

Здесь нет шумных развлечений, поэтому развлекать себя придется самостоятельно: купанием в чистой морской воде, походами к Молочному лиману и прогулками вдоль моря.

Стоимость жилья: От 250-300 грн за номер эконом. Можно подыскать и более дорогие варианты на базах отдыха, которые стоят прямо на берегу моря. Здесь номер будет стоить уже от 850 грн.

6. Приморский Посад

Приморский Посад славится своей хорошей экологией и минеральными источниками, которые по бальнеологическому типу близки к минеральным водам "Миргородская", "Нафтуся" и "Свалява".

На весь поселок – одна аптека и несколько магазинов. Но все оправдывает отдаленность от шоссе, заводов и фабрик. Из достопримечательностей здесь есть только Тубальский лиман, где можно принять целебные грязевые ванны

Стоимость жилья: можно снять в пансионатах, на базах отдыха и в частном секторе. Цены летом начинаются от 100-200 гривен с человека за номер без удобств, на улучшенный эконом – от 200-300 грн.