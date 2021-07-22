Алла Пугачева демонстрирует результаты похудения

Известная певица Алла Пугачева, кажется, решила не останавливаться на достигнутых результатах похудения и демонстрирует чрезмерную худобу, сообщает УНИАН.

Свежее доказательство этих слов - новое фото с Примадонной, опубликованное на Instagram-странице ее подруги Алины Редель.

В кадре Алла Борисовна предстала в образе total white: в белых бриджах-скинни, такого же цвета рубашке и кедах в тон. На фотографии артистка предстала рядом с мужем Максимом Галкиным. Пугачева распустила вьющиеся волосы и нанесла на лицо неяркий макияж.