Саудовцы в Буковеле: как арабские туристы развлекаются на украинском курорте

Запуск прямых регулярных рейсов из Саудовской Аравии в Киев в этом году привлек рекордную численность нетипичных для страны посетителей. Особую нагрузку испытывает сейчас западный регион: здесь арабские гости нашли для себя наиболее интересные развлечения и привычный вид отдыха, который они сравнивают с популярными европейскими курортами, сообщает UBR.

По словам участников туристического рынка, на данный момент порядка 85% туристов, разместившихся в ключевых отелях Буковеля, это – гости из Саудовской Аравии. Особым спросом среди них пользуется расположенный на курорте отель из крупной зарубежной сети. Эти же иностранцы занимают и почти все элитные шале и коттеджи на территории, где цены на некоторые из вариантов превышают 10 тыс. грн.

В Буковеле саудовцев чаще всего можно встретить за экстремальным досугом: скоростные спуски, трекинг по горам, сплавы на байдарках, катание на мотоциклах, велосипедные прогулки – лишь небольшая часть их времяпрепровождения там, отмечает в комментарии глава объединения участников рынка туризма Visit Ukraine Антон Тараненко.

В то же время гости с Востока не прочь ознакомиться с окрестными селами и достопримечательностями. Наиболее востребованным является посещение Яремче, а в качества транспорта могут использовать не только арендованный автомобиль, но и вертолет.

К слову, буковельским ресторанам пришлось быстрее всех адаптироваться к наплыву восточных туристов, так как "халяльного" меню ранее в регионе не было, рассказала руководитель службы приема и размещения отеля "Буковель" Александра Цуруль.

В связи с этим саудовцы скупали баранину у жителей соседских сел и готовили самостоятельно, чем вызвали дефицит поголовья. Однако продавцы не жалуются – такая выручка в регионе летом еще не наблюдалась.

На данный момент курорт, который в летние месяцы простаивал и обслуживал небольшое количество украинских посетителей, превратился в визитную карточку и самый желанный курорт для арабских туристов.

Засилье саудовцев в Буковеле: как арабские туристы развлекаются на украинском курорте

Засилье саудовцев в Буковеле: как арабские туристы развлекаются на украинском курорте

Засилье саудовцев в Буковеле: как арабские туристы развлекаются на украинском курорте

Засилье саудовцев в Буковеле: как арабские туристы развлекаются на украинском курорте

Засилье саудовцев в Буковеле: как арабские туристы развлекаются на украинском курорте

Засилье саудовцев в Буковеле: как арабские туристы развлекаются на украинском курорте

Засилье саудовцев в Буковеле: как арабские туристы развлекаются на украинском курорте

Засилье саудовцев в Буковеле: как арабские туристы развлекаются на украинском курорте

Засилье саудовцев в Буковеле: как арабские туристы развлекаются на украинском курорте

Засилье саудовцев в Буковеле: как арабские туристы развлекаются на украинском курорте

Засилье саудовцев в Буковеле: как арабские туристы развлекаются на украинском курорте

Засилье саудовцев в Буковеле: как арабские туристы развлекаются на украинском курорте

Засилье саудовцев в Буковеле: как арабские туристы развлекаются на украинском курорте