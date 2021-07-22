Спасите одежду после пикника: 5 летних пятен, которые вы не умели стирать

В летний сезон мы проводим много времени на природе. После отдыха на свежем воздухе часто остаются загрязнения на одежде, сообщает 24 Канал.

Как вывести пятна, которые остались после пикника, чтобы сможете легко спасти свои любимые вещи?

Как вывести пятна после отдыха на природе

Трава

Если вы засиделись на траве и ваши шорты покрылись зелеными пятнами, не волнуйтесь! Нанесите средство для стирки на загрязненное место, хорошо потрите щеткой с мягкой щетиной и оставьте на 15 минут. После этого поместите вещь в стиральную машинку. Если загрязнение остались, не сушите одежду, а замочите в растворе теплой воды и отбеливателя минимум на 1 час и снова постирайте.

Жирные пятна

Застарелые загрязнения от шашлыка вывести нелегко, но возможно. Для этого нанесите на пятно хозяйственное мыло, посыпьте сахаром и оставьте на 10 – 20 минут. После этого потрите щеткой и отправляйте в стиральную машинку.

Болото

Вода не поможет вывести болото, особенно тёплая, а только протолкнет загрязнения глубже в волокна. Если пятно высохло, удалите остатки с помощью щетки или потрите его. После этого замочите вещь в холодной воде с жидким моющим средством или отбеливателем на 30 минут и промойте в теплой воде. Если пятна остались, замочите одежду на ночь в растворе кислородного отбеливателя.

Пыльца цветов

Если вы поддались искушению и сорвали цветок, а он испачкал одежду – это может стать проблемой. Пыльцу очень трудно удалять с одежды. Не рекомендуем вытирать загрязнения рукой или салфеткой, ведь это только усложнит процесс стирки. Попробуйте встряхнуть мелкие частицы с одежды, или воспользуйтесь клейкой лентой.

Если пыльца все же попала на ткань, оставьте ее в растворе холодной воды и отбеливателя минимум на 30 минут. После замачивания постирайте одежду и не сушите до полного удаления загрязнений. Если пятно осталось, повторите процесс.

Ягоды

Вы не повредите вещи, если обработаете загрязнения от ягод яичным желтком и глицерином. Смешайте ингредиенты, нанесите на ткань и оставьте на 2 – 3 часа. После этого постирайте одежду в теплой воде.