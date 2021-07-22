Нацсовет не будет наказывать телеканалы за нарушение языкового закона

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался наказывать телеканалы за нарушение норм языкового закона в эфире, сообщает Деловая столица.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте госрегулятора.

По словам руководительницы Нацсовета Ольги Герасимьюк, организация просто не имеет законных оснований для этого.

Национальный совет применяет санкции исключительно в случае нарушения телерадиоорганизациями требований о языковых квотах Закона Украины "О телевидении и радиовещании" (часть 2 статьи 72) и/или условий лицензии, и не вправе применять санкции за нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", пояснила она.

В Нацсовете также заявили, что этим должен заниматься уполномоченный по защите государственного языка.

Вместе с тем госрегулятор выступил в защиту телеканалов: "Поддерживаем просьбу индустрии четко разграничивать фильмы и остальные программ, по которым Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не вводит никаких новых правил".