Байдена призывают изменить дату визита Зеленского в Белый дом

В Конгрессе США обратились в Белый дом с просьбой изменить дату визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом рассказала конгресвумен Марси Каптур, сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе, сообщает Голос Америки.

Накануне в Белом доме объявили, что ждут украинского президента в Вашингтоне 30 августа. Но в это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.

"Мне не нравится такое время вообще", - сказала Марси Каптур.

"Мы направили письма президенту [Джо Байдену], призывая, чтобы эту дату изменили - для того, чтобы члены Конгресса были здесь в Вашингтоне в одно время. Я надеюсь, что президент это рассмотрит. Я знаю, что он очень занят - это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно - и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом".

Накануне выбранную дату визита Зеленского раскритиковал также сенатор Тед Круз.

"Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по Северному потокк-2. Наверное, просто совпадение", - написал сенатор в Twitter.

The White House pushed the visit from July to the August recess.



President Zelensky won't be able to engage members of Congress, who on a bipartisan basis oppose Biden's surrender to Putin on Nord Stream 2.



Probably just a coincidence. https://t.co/jRsEj2Auiu — Ted Cruz (@tedcruz) July 21, 2021

В свою очередь Владимир Зеленский сказал, что ожидает "содержательную и плодотворную" встречу с Джо Байденом 30 августа.

В Офисе украинского президента добавили, что вскоре Вашингтон посетит руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - для того, чтобы обсудить содержательное наполнение визита Зеленского в США.