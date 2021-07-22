Одессу накрыл сильный ливень: затоплены улицы и подъезды домов

Сильнейший ливень накрыл ночью Одессу — горожане не видели такого, пожалуй, с 2013 года, сообщает Думская.

Из-за непогоды﻿ многие городские улицы затоплены. Невозможно проехать по Балковской, Приморской, Королева, по многим улицам Фонтана и Черемушек. В полноводные реки превратились Генуэзская и Дерибасовская улицы, Французский бульвар, а также центральная аллея Аркадии.

В ряде районов города нет света. Упали десятки (если не сотни) деревьев. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Пилоты пассажирских авиалайнеров, которые должны были приземлиться в Одессе после часа ночи, приняли решение уйти на другие аэродромы. В частности, борт LOT, прибывший из Варшавы, вернулся обратно, а самолет Azur Air Ukraine из Антальи улетел в Борисполь.

В 02:25 поступают сообщения о подтопленных парадных многоквартирных домов. По информации гидрометцентра, в городе за час выпал 31 мм осадков.

В 02:35 затоплены улицы и переулки Пересыпи, Балковская и прилегающие улицы и спуски, Приморская, Академика Вильямса и отдельные участки на других улицах.

Из-за высокого уровня воды на проезжей части затруднено движение на Водопроводной, Среднефонтанской, Канатной в районе проспекта Гагарина, на проспекте Шевченко, Французском бульваре, на улице Генуэзской, Посмитного, Филатова, Ицхака Рабина, Королева, Космонавтов, по Фонтанской и Люстдорфской дороге. Залита проезжая часть улицы Дерибасовской.