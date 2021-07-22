Доступные Sandero и Logan планируют снять с производства

Осенью 2020 года Renault Group представила Sandero и Logan третьего поколения. Прошло чуть больше полгода, и концерн намерен внести существенные изменения в спецификации бюджетников. Ну, как минимум в один из них, сообщает АвтоПортал.

Французское издание L'argus сообщило о том, что производитель хочет отказаться от производства самой дешевой версии Сандеро в Европе. Учитывая, что Логан является родным братом хетчбэка, его должна постигнуть такая же участь.

Суть в чем: у Sandero существует три комплектации – Access, Essential и Comfort. Так вот, «порезать» намерены именно базовый Sandero Access. В Европе за такой автомобиль просят без малого 9 000 евро. Logan Access, к слову, стоит примерно таких же денег.

Причина отказа кроется в том, что, несмотря на дешевизну, возможности базового Сандеро весьма ограничены. И это уже видно по продажам – Sandero Access пользуется крайне слабым успехом на рынке (на неё приходится лишь 3% продаж модели, а на самую дорогую комплектацию Comfort – целых 85%).

Строго говоря, покупатели не хотят автомобиль без кондиционера, электростеклоподъемников и стереосистемы, да еще и с неокрашенными бамперами (а с ними – дверными ручками и корпусами зеркал) и на стальных колесных дисках. «Подливает масла в огонь» и слабый двигатель – 1,0-литровый трёхцилиндровый на 66 л.с. и 95 Нм (агрегат работает в паре с 6-ступенчатой МКПП).

Если «пустой» Sandero Access действительно отправят на пенсию, в строю останутся только хорошие оснащенные Essential и Comfort. Но там и стартовая цена больше – почти 10 тыс. евро.

Впрочем, украинским покупателям раньше времени переживать не стоит. Как видно, решение касается европейских машин, где Sandero и Logan продаются под брендом Dacia. Под материнской маркой Рено Sandero и Logan третьего поколения еще не дебютировали, поэтому в нашей стране пока всё еще присутствуют модели второй генерации.