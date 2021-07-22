В каких случаях стоит регистрировать мопед или скутер

Шестой апелляционный административный суд выяснял, обязательна ли регистрация мопедов и получение водительского удостоверения на их управление. Также рассматривал особенности данного вопроса в зависимости от езды на дорогах местного и государственного значения, сообщает Дорожный адвокат.

Основанием для рассмотрения дела судом стали следующие обстоятельства. Полицейский остановил мопед и попросил водителя предъявить свидетельство о регистрации мопеда и водительское удостоверение категории А1. Водитель ответил, что для пользования мопедом не требуются указанные документы, поскольку двигатель мопеда до 50 куб/см.

Инспектор не учел эти аргументы и оштрафовал водителя. Водитель обжаловал штраф в суде. В иске водитель отмечал, что штраф незаконный, поскольку мопед не подлежит регистрации, из-за того, что двигатель мопеда до 50 куб/см. Отмечал, что в этой ситуации и водительское удостоверение тоже не требуется.

Исследуя данный вопрос, суд учел, что в соответствии с п. 1.10 ПДД транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза; мопед – двухколесное транспортное средство, которое имеет двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

Согласно пункту 2.1 ПДД водитель механического транспортного средства должен иметь при себе:

удостоверение водителя на право управления транспортным средством соответствующей категории;

регистрационный документ на транспортное средство.

В соответствии с пунктом 2.9 раздела 2 ПДД Водителю запрещается управлять транспортным средством, не зарегистрированным в МВД. Согласно абзацу 2 пункта 7 Порядка №1388, эксплуатация транспортных средств, не зарегистрированных в МВД, запрещается.

Пунктом 8 указанного Порядка установлено, что первая государственная регистрация мопедов, приобретенных до вступления в силу постановления КМУ за 23.12.2009 № 1371, может проводиться без представления документов, подтверждающих правомерность их приобретения.

Постановлением КМУ №511 утверждена новая редакция Положения о порядке выдачи удостоверений водителя, и предусмотрено, что транспортные средства, управление которыми разрешается при наличии водительского удостоверения, делятся на мопеды, мотороллеры и другие двухколесные транспортные средства, имеющие двигатель с рабочим объемом до 50 куб. сантиметров или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

Согласно Закону № 586-VI с 01.01.2010 предусмотрена обязательная регистрация мопедов.

С учетом указанного, суд сделал вывод, что с 01.01.2010 в Украине установлена регистрация мопедов в качестве транспортных средств и получение удостоверения водителя на их управления, независимо от их использования на улично-дорожной или на автомобильной дороге государственного значения (Дело № 751/1182/21).

Напомним: Если водитель управляет мопедом, незарегистрированным в сервисном центре МВД – штраф 850 грн на первый раз. Если такое нарушение будет выявлено повторно, то штраф уже 1700 грн с возможным изъятием мопеда до решения суда. Если водитель управляет мопедом без права управления категории А1, то штраф 3400 грн.