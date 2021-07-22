Отмена военного призыва: чем может обернуться идея "СН"

Разговоры об отмене военного призыва в Украине ведутся чуть ли не с момента восстановления ее независимости, и однажды эта идея даже была реализована, но все завершилось очень плохо, сообщает Depo.ua.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в недавнем интервью одному из украинских СМИ, что во властных кабинетах рассматривается идея отмены в Украине общеобязательного военного призыва.

"С принятием законопроекта о национальном сопротивлении в целом постепенно это все будет воплощаться. Базовые изменения — это вопрос нескольких лет. Может, в следующем году какие-то вещи мы успеем сделать. К концу каденции должны успеть в целом", — сообщил Корниенко.

При этом он отметил, что произойти это может не ранее 2023 года и будет воплощаться вместе с реформой военкоматов.

"Эти все реформы ожидаются, так как они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет проходить дальше постоянно", — подчеркнул главный "слуга".

Как это в Украине сейчас

Сейчас в Украине обязательную военную службу сроком 18 месяцев (при наличии высшего образования — 12 месяцев) проходят мужчины от 18 до 27 лет, не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва.

Постоянная численность призывников составляет около 18 тыс. при общей численности Вооруженных сил Украины 250 тыс. без теробороны (после вступления в силу принятого Верховной Радой закона о национальном сопротивлении будет 261 тыс. за счет войск территориальной обороны). Капля в море, но очень существенная, и вот почему.

Вопрос отмены военного призыва для Украины не новый: 14 октября 2013 года, во времена президентства Виктора Януковича, военный призыв на срочную службу полностью отменили, не наработав систему контрактной армии. Это привело к тому, что на момент российской агрессии весной 2014 года украинское войско находилось в полуразобранном состоянии.

Поэтому вполне логично, что 1 мая 2014 года призыв возобновили. Позиция тогдашних руководителей государства по этому вопросу была категорической и однозначной: служить в АТО призывники не будут, но они должны стать кадровым резервом для контрактной армии.

То есть, по замыслу, украинский юноша должен пройти своеобразный "курс молодого бойца" и затем решить: продолжить службу на контракте или же вернуться к гражданской жизни. По последним данным, около 40% призывников после прохождения службы остаются в армии служить на контрактной основе.

Таким образом, сейчас военная служба по призыву в Украине является едва ли не единственной кузницей кадров для контрактной армии, особенно в контексте подготовки рядовых военных специальностей (офицеров готовят военные вузы). Поэтому если военную службу отменить, не позаботившись об адекватной замене (а этого "слуги" пока не предлагают), то мы снова, как это было в 2013 году, получим разбалансирование армии, в том числе контрактной.

Как это в мире

Вообще странно, что в контексте отмены военного призыва приводится пример НАТО, потому что во многих странах-членах Альянса как раз успешно работает система комплектования вооруженных сил с учетом военного призыва. А некоторые страны-члены НАТО к нему возвращаются после многолетнего перерыва.

Конечно, в большинстве стран НАТО военного призыва пока нет, но это обусловлено исключительно органическими факторами (отсутствие потребности в призывниках). Никакие стандарты Североатлантического альянса этот вопрос не регулируют, и отсутствие призыва не является условием для вступления в НАТО — каждая страна сама решает, как ей лучше комплектовать свою армию.

Так, в США призыв отменили после войны во Вьетнаме. Вместе с тем все мужчины от 18 до 26 лет обязаны встать на учет в Системе воинской повинности. Тем, кто уклоняется от регистрации, грозит пятилетнее тюремное заключение и штраф в 250 тыс. долларов.

В Германии и военный призыв приостановлен с 2011 года, но в Конституции страны до сих пор действует норма, согласно которой мужчин могут призвать в армию с 18 лет. Просто сейчас в призыве нет нужды — вооруженные силы ФРГ без проблем комплектуются за счет добровольцев-контрактников, чего не скажешь об Украине.

Во Франции с 2001 года ежегодный призыв заменили "Днем подготовки национальной обороны", в котором обязательно участвуют все мужчины и женщины от 16 до 18 лет. Однако нынешний лидер Франции Эммануэль Макрон вернул призыв на срочную военную службу. Он объяснил это насущной необходимостью в подготовке мобилизационного ресурса в условиях гибридной агрессии.

Существует военный призыв и в Нидерландах, хотя действует только на бумаге, — в реальности в этой стране никого не призывали с 1996 года, потому что не было такой необходимости. Как и в Германии, здесь вооруженные силы комплектуются за счет добровольцев-контрактников.

Сохраняется призыв и в других странах-членах НАТО: Дании, где мужчины старше 18 лет должны пройти четырехмесячную службу; Эстонии, где мужчины от 18 до 28 лет обязаны проходить 11-месячную службу; Греции, где мужчины от 19 до 45 лет проходят восьмимесячную службу в армии или 12-месячную службу на флоте или в авиации. Ранее отменили, но несколько лет назад вернули призыв Швеция и Литва. А в Канаде военный призыв приостанавливается в мирное время и вводится во время участия страны в войне (в отличие от Канады, Украина сейчас находится в состоянии войны, кто забыл).

В Австрии и Швейцарии, которые хотя и не входят в НАТО, но имеют армии по стандартам Альянса, вопрос призыва в 2013 году вынесли на референдум, и большинство австрийцев и швейцарцев высказались за сохранение срочной службы.

В Швейцарии мужчины служат начиная с 20 лет сроком от 18 до 21 недели. После прохождения обязательной службы граждан до 34 лет (офицеров до 50) оставляют в запасе, и они должны проходить регулярные военные сборы продолжительностью до 21 дня. Суммарно нужно отслужить 300 дней (офицерам - 600).

В Турции, которая является членом НАТО, обязательно служат мужчины в возрасте от 19 до 40 лет. Граждане без высшего образования должны отслужить 12 месяцев рядовыми. При наличии высшего образования можно выбирать: или 12 месяцев службы офицером, или 6шесть месяцев рядовым. Студенты могут не идти в армию до 28 лет; те, кто имеет ученую степень, — до 35; те, кто живет за границей, — до 38 лет. А вот за уклонение от призыва можно попасть в тюрьму на срок от месяца до десяти лет.

Также среди стран НАТО есть военный призыв в Норвегии. Более того — с 2015 года, после вступления в силу нового закона, в вооруженных силах этой страны обязаны служить даже женщины. И это при том, что сейчас Норвегия является страной с самым высоким в Европе оборонным бюджетом на душу населения (1,3 млрд долл.) И может позволить себе лучшую контрактную армию.

"Воинская обязанность — важная часть социального контракта между государством и его гражданами, однако только теперь мы можем сказать, что обязанности всех граждан перед своей страной одинаковые", — объяснила такой шаг министр обороны Норвегии Ине Эриксен Серейде.

Срок службы в рядах вооруженных сил Норвегии по закону составляет для призывников и призывниц 19 месяцев, однако на самом деле редко превышает 12 месяцев. Кроме того, почти половину призывников зачисляют в состав Национальной гвардии страны, где срок службы составляет семь месяцев и разбит на несколько относительно коротких периодов.

Также в обязательном порядке служат в армии все мужчины и женщины в Израиле, который в течение всего периода своей независимости находится в состоянии перманентной войны. А кто не проходит по состоянию здоровья для участия в военной муштре и боевых действиях — отбывает службу в аппарате вооруженных сил (клерками, программистами и т. д. — в зависимости от умений и навыков).

Еще в одной стране НАТО, Италии, военный призыв приостановили в 2005 году. Теперь ряды итальянской армии комплектуют через отборочные конкурсы при министерстве обороны. Для участия в них допускают юношей и девушек, достигших совершеннолетия и закончивших среднюю школу, имеющих итальянское гражданство, отсутствие судимости, соответствующую физическую подготовку и являющихся психически здоровыми.

Начальный курс избранных армейцев в Италии длится год, после чего их можно привлекать к военным операциям как внутри страны, так и за рубежом.

Но опять же отмена военного призыва в Италии носит временный характер и связана с несколькими факторами: плановым сокращением численности вооруженных сил страны вдвое с одновременным увеличением финансирования армии, что приводит к большому количеству желающих служить по контракту. То есть там это естественный процесс и даже необходимость, а не популизм или желание подстроиться под определенные стандарты.

Нет военного призыва и в Великобритании — его там отменили в 1960-х годах. Однако в последнее время на самом высоком уровне ведутся разговоры о его возвращении. В частности, в 2015 году принц Гарри предложил снова ввести в королевстве обязательную военную службу. Эту идею поддерживает и бывший министр внутренних дел Дэвид Бланкетт.

Британские поклонники военного призыва считают, что общеобязательная служба может стать хорошей школой для молодежи и своеобразной путевкой во взрослую жизнь.

Правда, в самих вооруженных силах Великобритании не все рады идее обязательной военной службы, потому что тогда в армии уменьшится необходимость в профессиональных военных.

Но британскую ситуацию с украинской сравнивать не стоит (как и ситуацию в других странах НАТО), потому что там нет кадрового голода и разговоры о возвращении призыва ведутся не так с целью повышения обороноспособности армии, как с целью придумать полезный досуг для современной молодежи. Да и сам призыв там, как и в других странах НАТО, отменили исключительно потому, что в нем отпала необходимость — количество желающих заключить контракт с вооруженными силами естественным путем стало превышать потребность в военнослужащих, чего нет сейчас в Украине.

Даже наоборот — в Вооруженных силах последнее время наблюдается отток кадров. По разным причинам военные при первой же возможности разрывают контракты.

Автор: Руслан Рудомский