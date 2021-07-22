Разумков направил письмо Конгрессу США из-за "Северного потока-2"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков направил открытое письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по поводу ситуации с газопроводом "Северный поток-2", сообщает Деловая столица.

В своем письме Разумков выразил "глубокую обеспокоенность" из-за строительства и возможного введения в эксплуатацию российского газопровода.

"Россия использует (газопровод, — ред.) как инструмент гибридной войны. Этот проект несет прямую угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы. "Северный поток-2" является прежде всего геополитическим проектом, который имеет целью сформировать энергетическую зависимость стран Европы от газовой монополии Российской Федерации. Он значительно сужает пути диверсификации поставок энергии европейским потребителям. "Северный поток-2" идет вразрез с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС и усиливает возможности для России злоупотреблять своим доминирующим положением на европейском энергетическом рынке" , — пишет Разумков.

По словам спикера ВР, следует рассматривать газопровод как часть агрессивной политики, "которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира" .

"Достройка и ввод в эксплуатацию этого проекта сделает возможным дальнейшее наращивание Россией агрессии против Украины и потенциально против других европейских государств" , — подчеркнул он.

Вместе с тем Разумков поблагодарил Конгресса США за постоянную поддержку Украины в противостоянии угрозам со стороны России и за введенные ранее санкции, которые не позволили ослабить энергетическую безопасность Украины.