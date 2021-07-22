Разумков направил письмо Конгрессу США из-за "Северного потока-2"
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков направил открытое письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по поводу ситуации с газопроводом "Северный поток-2", сообщает Деловая столица.
В своем письме Разумков выразил "глубокую обеспокоенность" из-за строительства и возможного введения в эксплуатацию российского газопровода.
"Россия использует (газопровод, — ред.) как инструмент гибридной войны. Этот проект несет прямую угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы. "Северный поток-2" является прежде всего геополитическим проектом, который имеет целью сформировать энергетическую зависимость стран Европы от газовой монополии Российской Федерации. Он значительно сужает пути диверсификации поставок энергии европейским потребителям. "Северный поток-2" идет вразрез с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС и усиливает возможности для России злоупотреблять своим доминирующим положением на европейском энергетическом рынке", — пишет Разумков.
По словам спикера ВР, следует рассматривать газопровод как часть агрессивной политики,
"которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира".
"Достройка и ввод в эксплуатацию этого проекта сделает возможным дальнейшее наращивание Россией агрессии против Украины и потенциально против других европейских государств", — подчеркнул он.
Вместе с тем Разумков поблагодарил Конгресса США за постоянную поддержку Украины в противостоянии угрозам со стороны России и за введенные ранее санкции, которые не позволили ослабить энергетическую безопасность Украины.
"Обращаюсь к Конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода" Северный поток-2 "и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству" Северного потока 2 ". Призываю Конгресс США воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США", — резюмировал глава украинского парламента.