Биткоин резко подорожал из-за заявления Илона Маска

Биткоин, который еще недавно падал ниже психологической отметки в 30 тыс. долларов, внезапно перешел к росту. Курс уже поднялся выше 32 тыс. долларов, сообщает Сегодня.

Всплеск оптимизма вновь вызвал Илон Маск. Он заявил, что Tesla, вероятнее всего, вновь начнет продавать свои электромобили за биткоины.

Утром 22 июля, по данным CoinDesk, биткоин торгуется на уровне 32,07 тыс. долларов, а рыночная капитализация главной криптовалюты вернулась к уровню выше 600 млрд долларов.

Курс биткоина 22 июля

"Скорее всего, Tesla возобновит прием биткоинов... Я бы хотел провести тщательную проверку, чтобы подтвердить, что процент использования возобновляемой энергии [в майнинге биткоина] составляет 50% или выше, и что есть тенденция к его увеличению. Если это уже так, Tesla возобновляет прием биткоинов" ,- цитирует BBC заявление Маска на криптоконференции B Word.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что позитивные новости позволят биткоину подняться до 33-34 тыс. долларов. Сильнее криптовалюта вряд ли вырастет, т.к. этого не позволят фундаментальные факторы, полагает эксперт.