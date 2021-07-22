Три области не соответствуют показателям "зеленой зоны"

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины. В Киевской, Тернопольской и Херсонской области уровень динамики госпитализаций выше, чем должен быть в "зеленой" зоне, сообщает РБК-Украина.

Так, в Тернопольской области третий день подряд "зеленому" уровню эпидбезопасности не соответствует показатель динамики госпитализаций. По последним данным, он составляет 110%, хотя был в пределах 63,6% -88,9%.

Кроме этого, в Киевской области динамика уровня госпитализаций составляет 54,4%, а в Херсонской держится на отметке 50,7%.

Отметим, что норма уровня общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Впрочем, чтобы области попали в "красной" зоны карантина необходимо, чтобы красном уровню соответствовали не менее 2 показатели. Поэтому пока Киевская, Тернопольская и Херсонская области остаются в "зеленой" зоне.

Автор: Мария Кучерявец