Представлена первая в мире прозрачная футбольная форма

Английский клуб из 11-го по силе дивизиона "Бидейл" представил первую в мире прозрачную форму. Она сделана таким образом, чтобы привлечь внимание людей к проблеме рака простаты, сообщает Обозреватель.

Как сообщает издание The Sun﻿, на футболки и шорты нанесены белые стрелки, которые указывают на мужские половые органы. Вместо титульного спонсора на груди игроков размещена надпись "Не забудь проверить".

Цель "Бидейла" – собрать 250 тысяч фунтов стерлингов и передать их организации, которая занимается борьбой с раком простаты в Великобритании. Клубу удалось заработать уже 200 тысяч фунтов на продаже формы. Стоимость одной экипировки составляет 5 фунтов.

Футболисты "Бидейла" в прозрачной форме. Источник: Twitter Heck

Цель новой формы - собрать деньги на борьбу с раком простаты. Источник: Twitter Heck

Спонсором команды является сосисочная компания Heck. По этой причине раньше на форме "Бидейла" были изображены огромный хот-дог и пюре.

Один из руководителей команды рассказал, что прошлогоднюю экипировку клуба с сосисками поставили на седьмое место в списке худших за всю историю. По его словам, они стремятся войти хотя бы в топ-3.