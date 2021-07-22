По какой цене будут продавать летающие автомобили

На сегодняшний день крупнейшие автопроизводители заняты электрификацией, к которой их подталкивают грядущие запреты на «грязные» топливные двигатели. Однако параллельно не прекращается работа над другим транспортом будущего – летающими автомобилями: прототипы разной конструкции, размера и степени готовности уже испытывают, сообщает Autoconsulting.

Эксперты британской Pentagon Motor Group решили прикинуть, сколько будут стоить воздушные машины, когда поступят в массовую продажу.

Эксперты провели вычисления с учетом цены различных дорогостоящих элементов, в том числе мощных реактивных моторов и топливных баков большой емкости. Кроме этого, они добавили примерную стоимость складных крыльев или других конструкций, которые убираются при приземлении – хотя ими оснащены далеко не все тестируемые на сегодняшний день прототипы. В расчетах они ссылаются на ряд разрабатываемых аэромобилей: AeroMobil, PAL-V, Aska, Moller Skycar 400, Terrafugia и SkyDrive.

В результате оказалось, что индивидуальное летающее транспортное средство получило бы на рынке немалый ценник: оно стоило бы 686 455 долларов. Таким образом, машина с крыльями обойдется заметно дороже 1000-сильного суперкара Ferrari SF90 Stradale.

Директор по маркетингу Pentagon Motor Group Шакил Хассиан отметил, что стоимость будет высокой лишь на старте продаж, так как летающие автомобили станут по сути «витриной» передовых технологий. Затем цена начнет планомерно снижаться и со временем станет приемлемой для большинства, как это уже случилось с электрокарами, а до них — с другими технологическими новинками, добавил он.