В Беларусь прибыл военный эшелон из РФ
Первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой из России прибыл в Брест (Беларусь). Там будет проходить подготовка к совместному стратегическому учению "Запад-2021", сообщает РБК-Украина.
Так, воинский эшелон прибыл на железнодорожную станцию Полонка.
В РФ уточнили, что ближайшей задачей является
"без нарушений требований безопасности разгрузить вооружение и военную технику, убыть в назначенный район и приступить к оборудованию полевого лагеря".
В Минобороны Беларуси уточнили, что
"гостей в погонах встретили хлебом и солью", происходило это под звуки военного оркестра.