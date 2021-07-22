Сильвестр Сталлоне показал редкое фото с дочерьми

Популярный американский актер 75-летний Сильвестр Сталлоне поделился с поклонниками снимком, на котором позировал вместе со своими взрослыми дочерями. Девушки были одеты в стильные платья, а сам знаменитость – в джинсах и футболке, сообщает Обозреватель.

Соответствующее фото кинозвезда разместил на своей странице в Instagram. ﻿На снимке Сталлоне стоял рядом с дочерями Систин, Скарлет и Софией. Девушки предстали в мини-платьях, а образы дополнили нежными макияжами, аккуратными прическами и аксессуарами. Сам знаменитость перед подписчиками появился в синей футболке и такого же оттенка брюках.

"Мне очень повезло иметь таких замечательных, любящих детей, которые не приносили мне ничего, кроме радости. Теперь я хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" – подписал кадр актер.